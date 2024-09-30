Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
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Код товара: 104357
Производитель: МИФ(издательство)
450₽
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес и менеджмент
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Батырев Максим Валерьевич
- Количество страниц
- 304
- Описание
- Как нужно относиться к коллегам? Как действовать в определенных рабочих условиях? Свод принципов менеджмента, написанных профессионалом, поможет вам разобраться в этих вопросах. Хотите добиться желаемых вершин в деле, которым занимаетесь? Ознакомьтесь с советами и вперед, покорять новые вершины!
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