Игровая приставка SEGA Magistr Titan 2 + 400 игр
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Код товара: 98177
Производитель: SEGA
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
3 450₽
41
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- SEGA Magistr Titan 2
- Тип
- стационарная
- Поддержка HD (High Definition)
- нет
- Цвет
- черный
- Поддержка 3D
- нет
- Проигрывание видео
- нет
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