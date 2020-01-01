Игровая консоль. Nintendo Switch Lite (кораллово-розовый)
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Код товара: 106162
Производитель: Nintendo
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
26 450₽
317
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- Nintendo Switch Lite
- Тип
- портативная
- Цвет
- розовый
- Объем встроенной флеш-памяти, Гб
- 32
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