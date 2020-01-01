Игра на PS4 Grand Theft Auto V [PS4, русские субтитры]
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Код товара: 8549
Производитель: Rockstar Games
В наличии
В наличии
2 490₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- В центре всей заварухи – троица совершенно разных преступников, отчаянно пытающихся ухватить удачу за хвост в непрекращающейся борьбе за место под солнцем.Бывший член уличной банды Франклин хочет завязать с прошлым; отошедший от дел грабитель банков Майкл обнаруживает, что в честной жизни все не так
- Год выхода
- 2019
- Состав издания
- без дополнений
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