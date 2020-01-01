Игра на PS4 Far Cry. New Dawn [PS4, русская версия]
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Код товара: 84588
Производитель: Ubisoft
31 декабря
31 декабря
2 250₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русская версия
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 18+
- Описание
- В игре Far Cry: New Dawn, спустя 17 лет после глобальной ядерной катастрофы люди пытаются вернуться к привычной жизни в мире, который кардинальным образом изменился. В округе Хоуп штата Монтана выжившие объединяются в группы, в каждой из которых установлены свои законы.
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