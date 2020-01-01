Игра на PS4 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS [PS4, русская версия]
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Код товара: 82738
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990₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русская версия
- Жанр
- Action/экшен
- Возрастное ограничение
- 18+
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