Игра на PS4 Homefront: The Revolution. Издание первого дня для PS4
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Код товара: 81722
31 декабря
31 декабря
950₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русская версия
- Возрастное ограничение
- 18+
- Описание
- После 4-х лет оккупации Америка на коленях. В Филадельфии, бывшей родине независимости, с жителей не спускают глаз, подавляя любое инакомыслие. Некогда гордые граждане живут в полицейском государстве и вынуждены выживать; мечты о свободе давно угасли. Однако в бесплодных землях Красной Зоны формирую
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