Игра на PS4 Fallout 76 [PS4, русские субтитры]
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Код товара: 81225
Производитель: Bethesda Softworks
-26%
В наличии
В наличии
1 450₽
1 950₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- RPG/ролевые
- Возрастное ограничение
- 18+
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