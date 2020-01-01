Игра для PlayStation 4 Red Dead Redemption 2
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 81034
Производитель: Rockstar Games
мало
мало
3 290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Action/экшен, выживание
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 16+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- Сюжет Red Dead Redemption 2 повествует об Артуре Моргане, состоящем в банде Ван дер Линда. Главный герой участвует в налетах, грабит местных жителей и, в целом, ведет преступную жизнь, а в это время за ним развернулась настоящая охота детективами из агентства «Пинкертон».
- Год выхода
- 2018
- Состав издания
- без дополнений
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Игра для PlayStation 4 Minecraft
2 990₽
-17%
Игра на PS4 LEGO Мир Юрского Периода [PS4, русские субтитры]
2 890₽
3 450₽
Игра для PlayStation 4 Ведьмак 3: Дикая Охота
2 990₽
Игра на PS4 Prey (2017) [PS4, русская версия]
3 500₽
Игра для PlayStation 4 Crash Bandicoot N’sane Trilogy
2 990₽
Игра на PS4 Destiny 2 [PS4, русская версия]
3 500₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.