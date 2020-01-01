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Игра для PlayStation 4 Call of Duty: WWII

Игра для PlayStation 4 Call of Duty: WWII

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Игра для PlayStation 4 Call of Duty: WWII
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Код товара: 69089
Производитель: Activision
В наличии
В наличии
2 290₽
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Характеристики
Модель игровой приставки
PlayStation 4
Язык
Английская версия
Жанр
Shooter/шутер
Издание
стандартное
Возрастное ограничение
18+
Количество игроков
до 24
Вид камеры
от 3-го лица
Режимы игры
мультиплеер, одиночный
Описание
Вам предстоит совершить высадку в Нормандии и побывать на всех ключевых полях сражений Европы, участвуя в самом масштабном конфликте за всю историю человечества. Вас ждут битвы в лучших традициях Call of Duty, в ходе которых вы познаете беспощадную природу конфликта с мировой державой.
Год выхода
2017
Состав издания
без дополнений
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В наличии
В наличии
2 290₽
Доставка по
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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