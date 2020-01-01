Игра для PlayStation 4 Tekken 7
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Код товара: 52924
Производитель: Bandai Namco Holdings
В наличии
В наличии
2 450₽
2 950₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 16+
- Количество игроков
- до 2
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, мультиплеер, одиночный
- Описание
- Любовь, месть, гордость. У каждого свой повод сражаться. Наши ценности определяют наше поведение и делают людьми вне зависимости от наших сильных и слабых сторон. Нет дурных мотивов – лишь пути, которые мы выбираем сами. Узнайте, чем завершилась история клана Мисима
- Год выхода
- 2017
- Состав издания
- без дополнений
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