Игра на PS4 Prey (2017) [PS4, русская версия]
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Код товара: 48398
Производитель: Bethesda Softworks
31 декабря
31 декабря
3 500₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русская версия
- Жанр
- Action/экшен
- Описание
- в далеком альтернативном будущем вам предстоит стать Морганом Ю и оказаться далеко за пределами Земли, в сверхсовременном научно- исследовательском комплексе "Талос I". Приготовьтесь дать отпор пугающему врагу, захватившему космическую станцию.
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