Игра для PlayStation 4 Ведьмак 3: Дикая Охота
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 32987
Производитель: CD PROJEKT RED
мало
мало
2 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русская версия
- Жанр
- Action/экшен, Adventure/приключение, RPG/ролевые
- Издание
- Специальное Издание
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- 1
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- одиночный
- Описание
- «Ведьмак 3: Дикая Охота» – ролевая игра нового поколения, действие которой разворачивается в удивительном фэнтезийном мире, где необходимо принимать сложные решения и отвечать за их последствия.¶Мир охвачен войной. Армия империи Нильфгаард стирает все на своем пути.
- Год выхода
- 2016
- Состав издания
- без дополнений
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Игра на PS4 Grand Theft Auto V [PS4, русские субтитры]
2 490₽
Игра для PlayStation 4 Minecraft
2 990₽
-17%
Игра на PS4 LEGO Мир Юрского Периода [PS4, русские субтитры]
2 890₽
3 450₽
Игра на PS4 Prey (2017) [PS4, русская версия]
3 500₽
-17%
Игра для PlayStation 4 Tekken 7
2 450₽
2 950₽
Игра для PlayStation 4 Crash Bandicoot N’sane Trilogy
2 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.