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Игра для PlayStation 4 Minecraft

Игра для PlayStation 4 Minecraft

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Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
Игра для PlayStation 4 Minecraft
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Код товара: 30348
Производитель: MOJANG
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2 990₽
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Характеристики
Модель игровой приставки
PlayStation 4
Язык
Русская версия
Жанр
Simulator/симулятор
Издание
стандартное
Возрастное ограничение
6+
Количество игроков
1
Вид камеры
от 3-го лица
Режимы игры
кооператив, мультиплеер, одиночный
Описание
Творите все, что вздумается! Скромная ферма, величественный дворец или уникальная игровая площадка для вас и ваших друзей – в вашем распоряжении все необходимое для реализации абсолютно любой идеи.
Год выхода
2021
Состав издания
Диск с игрой Minecraft с поддержкой VR, микс "Little Big Planet", микс "Греческая мифология", 700 майнкоинов, Skin Pack 1, набор текстур для создания города
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мало
мало
2 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

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