Игра на PS4 LEGO Мир Юрского Периода [PS4, русские субтитры]
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2 890₽
3 450₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Action/экшен, Adventure/приключение
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 6+
- Количество игроков
- до 2
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- кооператив, одиночный
- Описание
- Теперь у всех фанатов появится отличная возможность поучаствовать во всех фильмах тетралогии, переосмысленных и переработанных в уникальной стилистике LEGO - буквально по кирпичику воссозданные культовые сцены и масштабные экшен-эпизоды никого не оставят равнодушным.
- Год выхода
- 2015
- Состав издания
- без дополнений
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