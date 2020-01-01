Игра для PlayStation 4 UFC 4
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109497
Производитель: Electronic Arts
мало
мало
3 450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Sport/спорт
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 18+
- Количество игроков
- до 2
- Вид камеры
- от 3-го лица
- Режимы игры
- мультиплеер, одиночный
- Описание
- В игре UFC 4 формирование Вашего бойца происходит на основе выбранного стиля боя, достижений и характера. Развивайте бойца и меняйте его облик с помощью единой системы прогресса, действующей для всех режимов.
- Год выхода
- 2020
- Состав издания
- без дополнений
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Игра для PlayStation 4 Minecraft
2 990₽
-17%
Игра на PS4 LEGO Мир Юрского Периода [PS4, русские субтитры]
2 890₽
3 450₽
Игра для PlayStation 4 Ведьмак 3: Дикая Охота
2 990₽
Игра для PlayStation 4 Prey
3 500₽
Игра для PlayStation 4 Crash Bandicoot N’sane Trilogy
2 990₽
Игра для PlayStation 4 Destiny 2
3 500₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.