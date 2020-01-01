Игра на PS4 Resident Evil 3 [PS4, русские субтитры]
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Код товара: 103954
Производитель: Capcom
31 декабря
31 декабря
5 550₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Action/экшен
- Издание
- стандартное
- Возрастное ограничение
- 18+
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