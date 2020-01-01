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Игры для PS4
Игра на PS4 Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль [PS4, русские субтитры]

Игра на PS4 Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль [PS4, русские субтитры]

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Игра на PS4 Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль [PS4, русские субтитры]
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Код товара: 102939
Производитель: Прочее
31 декабря
31 декабря
1 990₽
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Характеристики
Модель игровой приставки
PlayStation 4
Язык
Русские субтитры
Жанр
Action/экшен
Возрастное ограничение
12+
Описание
это экшен с видом от третьего лица. Сюжет строится на противостоянии растений и зомби с уникальными способностями. Путешествие по локациям начинается с парка развлечений в центре города и выполнения нескольких несложных заданий. Геймер может осмотреть одноэтажный район Нейборвиля или посетить сырну
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31 декабря
31 декабря
1 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа