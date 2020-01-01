Игра на PC Mortal Kombat X [PC, Jewel, русские субтитры]
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Код товара: 8555
Производитель: Warner Bros. Interactive
30 декабря
30 декабря
990₽
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Характеристики
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- Модель игровой приставки
- PC
- Язык
- Русские субтитры
- Жанр
- Fighting/файтинг
- Возрастное ограничение
- 18+
- Описание
- Mortal Kombat IX — видеоигра в жанре файтинг, девятая часть в серии Mortal Kombat, разработанная компанией NetherRealm Studios. События игры происходят после окончания Mortal Kombat: Armageddon. После противостояния Шао Кан и Рейдена Император побеждает, и Рейден едва успевает послать сообщение себе
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