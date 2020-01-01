Игра настольная Origami "МиМиМишки. Фантазеры. Карусель-лото" + мини-пазл 16эл.
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Код товара: 99106
Производитель: Origami
Гарантия: Нет
мало
мало
260₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип игры
- развивающая, лото
- Возраст
- от 3-х лет
- Материал
- бумага, картон
- Количество игроков
- 2-4
- Ширина упаковки, см
- 6
- Высота упаковки, см
- 21
- Длина упаковки, см
- 21
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