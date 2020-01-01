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Настольные игры
Настольная игра Stupid Casual Имаджинариум

Настольная игра Stupid Casual Имаджинариум

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Настольная игра Stupid Casual Имаджинариум
Настольная игра Stupid Casual Имаджинариум
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Код товара: 96243
Производитель: Hasbro
Гарантия: Нет
7
дней
16
часов
СКИДКИ
2023
приятные мелочи
мало
мало
1 820₽
21
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Характеристики
Тип игры
ассоциативная
Возраст
от 12-ти лет
Материал
картон
Правила игры
Основная задача игроков — угадать, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее. Каждый игрок выбирает одну карточку для голосования с нужным номером и кладет рубашкой вверх. Ведущий не голосует и не комментирует выложенные на столе картинки.
Количество игроков
от 4 до 7 человек
Комплектация
- 98 крупных карт с картинками, - 49 карточек для голосования для 7 игроков, - 7 летающих слонов для передвижения по полю
Описание
«Имаджинариум» — это очень простая и очень интересная игра, в которой нужно придумывать ассоциации к необычным картинкам из коробки.
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа