Настольная игра Stupid Casual Имаджинариум
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Код товара: 96243
Производитель: Hasbro
Гарантия: Нет
мало
мало
1 820₽
21
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Характеристики
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- Тип игры
- ассоциативная
- Возраст
- от 12-ти лет
- Материал
- картон
- Правила игры
- Основная задача игроков — угадать, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее. Каждый игрок выбирает одну карточку для голосования с нужным номером и кладет рубашкой вверх. Ведущий не голосует и не комментирует выложенные на столе картинки.
- Количество игроков
- от 4 до 7 человек
- Комплектация
- - 98 крупных карт с картинками, - 49 карточек для голосования для 7 игроков, - 7 летающих слонов для передвижения по полю
- Описание
- «Имаджинариум» — это очень простая и очень интересная игра, в которой нужно придумывать ассоциации к необычным картинкам из коробки.
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