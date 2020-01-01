Игра настольная Десятое королевство "Башня. Бам-бум", с фантами, неокраш. дерев. блоки, с уголком
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Код товара: 94309
Производитель: Прочее
Гарантия: Нет
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
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- Тип игры
- для вечеринки, подвижная, семейная
- Возраст
- от 7-и лет
- Количество игроков
- 2 и более
- Описание
- Настольная игра для детей и взрослых. Российский аналог "Дженги", с заданиями на каждом третьем брусочке. В комплект игры входит специальный уголок для сборки башни. Брусочки изготовлены из массива сухой вятской березы.
- Ширина упаковки, см
- 7
- Высота упаковки, см
- 26
- Длина упаковки, см
- 7
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