Игра настольная Русский стиль "Одень куклу. Принцесса София" (на липучках), картонная коробка
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Код товара: 92502
Производитель: Русский стиль
Гарантия: Нет
мало
мало
235₽
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Характеристики
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- Тип игры
- развивающая
- Возраст
- от 3-х лет
- Количество игроков
- 1 и более
- Описание
- Настольная игра «Одень куклу» порадует юных модниц, которые любят одевать кукол и менять наряды. Подбирайте наряды и головные уборы для принцессы Софии так, чтобы они прекрасно смотрелись на девочке. Куда сегодня собирается наша маленькая модница?¶На морскую прогулку или на карнавал?¶А может, она ид
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