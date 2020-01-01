Игра настольная Step Puzzle "Три кота", картонная коробка
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Код товара: 92498
Производитель: Step Puzzle
Гарантия: Нет
мало
мало
150₽
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Характеристики
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- Тип игры
- мемо, развивающая
- Возраст
- от 3-х лет
- Правила игры
- Перевернутые лицевой стороной вниз карточки перемешивают. Определяется очерёдность хода. Игроки по очереди открывают 2 карточки, а в случае совпадения забирают пару себе. Выигрывает игрок, собравший большее количество пар карточек.
- Количество игроков
- 2-4
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