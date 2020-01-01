Игра настольная Домино, Step Puzzle "Три Кота", картонная коробка
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Код товара: 91058
Производитель: Step Puzzle
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
150₽
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Характеристики
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- Тип игры
- логическая, развивающая, домино
- Возраст
- от 3-х лет
- Материал
- картон
- Правила игры
- Правила здесь такие же, как в классическом домино, но при этом вместо скучных костей с точками тут яркие картинки. Впрочем, для малышей, которые учатся считать, точки на карточках тоже нарисованы.Игра развивает внимание, наблюдательность и логическое мышление.
- Количество игроков
- 2-4
- Описание
- Домино «Три кота» – развивающая настольная игра с героями одноименного мультфильма.
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