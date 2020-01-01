Hobby World Настольная игра Лунаси Loonacy
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Код товара: 91054
Производитель: Hobby World
Гарантия: Нет
мало
мало
580₽
6
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Характеристики
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- Возраст
- от 8-ми лет
- Материал
- картон
- Правила игры
- Если двое игроков одновременно кладут карты в одну и ту же стопку, то засчитывается та карта, которая первой коснулась стопки. Вы можете выкладывать сколько угодно карт подряд — главное, чтобы они подходили по рисункам.
- Количество игроков
- 2-5
- Время игры
- от 5 до 10 мин.
- Комплектация
- 100
- Описание
- Если один из рисунков на вашей карте на руке совпадает с одним из рисунков на верхней карте одной из стопок сброса, вы можете выложить эту карту с руки поверх этой стопки сброса. Если у вас есть карта, которую можно выложить, — не зевайте и скорее кладите её в подходящую стопку.
- Ширина упаковки, см
- 10.7
- Высота упаковки, см
- 15.2
- Длина упаковки, см
- 3.7
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