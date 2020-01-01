Игра настольная Нескучные игры "ДаНетка", карточная
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Код товара: 90833
Производитель: Нескучные игры
Гарантия: Нет
мало
мало
195₽
2
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Характеристики
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- Тип игры
- для вечеринки, логическая
- Возраст
- от 10-ти лет
- Материал
- картон
- Количество игроков
- 2 - 15
- Время игры
- 15 - 60 минут
- Описание
- разгадать "ДаНетку" - значит решить головоломку. Ведущий рассказывает часть странной, запутанной истории, а игроки должны восстановить всю ситуацию. Разрешается задавать только такие вопросы, на которые ведущий сможет ответить "Да", "Нет" или "Несущественно".Исторически эта игра начала свой путь в
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