Настольная игра Hasbro Games "Дженга"
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Код товара: 89936
Производитель: Hasbro
Гарантия: Нет
мало
мало
1 390₽
16
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Характеристики
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- Тип игры
- для вечеринки, подвижная, семейная
- Возраст
- от 6-ти лет
- Материал
- дерево
- Комплектация
- 54 блока, форма для башни, инструкция
- Ширина упаковки, см
- 12
- Высота упаковки, см
- 28.6
- Длина упаковки, см
- 8
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