Игра настольная Десятое королевство "Падающая башня", неокраш. дерев. блоки, с уголком
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Код товара: 101743
Производитель: Прочее
Гарантия: Нет
мало
мало
530₽
6
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Характеристики
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- Тип игры
- подвижная, семейная
- Возраст
- от 7-и лет
- Количество игроков
- 2 и более
- Комплектация
- 54 кубика
- Описание
- Настольная игра для детей и взрослых. Российский аналог "Дженги". В комплект игры входит специальный уголок для сборки башни. Брусочки изготовлены из натурального неокрашенного дерева
- Ширина упаковки, см
- 8
- Высота упаковки, см
- 26
- Длина упаковки, см
- 8
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