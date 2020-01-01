Игра настольная Piatnik "Activity. Travel для всей семьи", компактная версия, картонная коробка
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Код товара: 101741
Производитель: Прочее
Гарантия: Нет
мало
мало
950₽
11
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Характеристики
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- Возраст
- от 8-ми лет
- Правила игры
- у вас есть карточки со словами, которые нужно будет объяснять жестами, рисунками или же просто словами
- Количество игроков
- 2 и более
- Комплектация
- 55 карт (всего 330 слов), шестигранный кубик, песочные часы и правила игры
- Ширина упаковки, см
- 12
- Высота упаковки, см
- 3.1
- Длина упаковки, см
- 17.1
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