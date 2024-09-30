AgeStar SATA Docking Station (для подключения 3.5"/2.5"SATA HDD, USB3.0)
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2 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Кредл
- Цвет
- черный
- Описание
- Кредл для быстрого и удобного подключения HDD к компьютеру.
- Материал
- пластик
- Поддержка ОС
- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS 10.8 и выше
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