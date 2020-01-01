Мобильное шасси AgeStar < 3UB2A16-Gold > (EXT BOX для внешнего подключения 2.5" SATA HDD, USB3.0)
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Код товара: 67609
Производитель: AgeStar
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
790₽
10
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Внешний корпус
- Размер накопителя
- 2.5
- Материал
- алюминий
- Цвет
- золотой
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