AgeStar < 3UB3A8-Black (Al) > (EXT BOX для внешнего подключения 3.5" SATA HDD, USB3.0)
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Код товара: 33121
Производитель: AgeStar
мало
мало
2 190₽
26
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Характеристики
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- Тип
- Внешний бокс
- Размер накопителя
- 3.5
- Цвет
- черный
- Описание
- универсальный внешний контейнер для устройств с интерфейсом SATA
- Дополнительно
- пропускная способность интерфейса 5 Гбит/сек (Super-Speed), 480 Мбит/сек (High-Speed), БП входит в комплект поставки
- Материал
- пластик
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