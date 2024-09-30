Внешний корпус AgeStar 3UB2P3 черный
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Код товара: 136651
Производитель: AgeStar
790₽
9
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Внешний корпус
- Размер накопителя
- 2.5
- Цвет
- черный
- Описание
- внешний бокс AgeStar 3UB2P3 предназначен для размещения запоминающего устройства SATA HDD и SSD
- Дополнительно
- для HDD/SSD толщиной 9,5мм/7мм/5мм
- Материал
- пластик
- Поддержка ОС
- Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.8 и выше
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