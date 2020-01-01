Крепление Kingston SNA-BR2/35
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Код товара: 12206
Производитель: Kingston
30 декабря
30 декабря
290₽
14
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- Крепление
- Размер накопителя
- 2.5
- Дополнительно
- в отсек 3.5" (салазки)
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