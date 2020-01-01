Zalman < ZM-VE350 Black > (EXT BOX для внешнего подключения 2.5"SATA HDD, USB3.0, Al, эмулятор CD / DVD / Blu-ray)
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Код товара: 12180
Производитель: Zalman
мало
мало
4 890₽
155
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Характеристики
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- Тип
- Внешний бокс
- Размер накопителя
- 2.5
- Описание
- Универсальный внешний контейнер со встроенным контроллером виртуального привода. Позволяет подключать устройство к компьютеру как оптический привод, нужный ISO образ выбирается при помощи встроенного LCD экрана
- Дополнительно
- 78.6 x 13.1 x 135.5 мм
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
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