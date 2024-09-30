Внешний SSD накопитель Samsung MU-PC500R/WW 500 Гб
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Код товара: 160716
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
10 690₽
128
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Емкость
- 500 Гб
- Скорость чтения
- 1050 Мбайт/сек
- Скорость записи
- 1000 Мбайт/сек
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