Внешний SSD накопитель Kingston SXS2000 500 Гб
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Код товара: 159545
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
7 990₽
95
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В магазинах:
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Характеристики
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- Емкость
- 500 Гб
- Форм-фактор
- 1.8"
- Скорость чтения
- 2000 МБ/с
- Скорость записи
- 2000 МБ/с
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