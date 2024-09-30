Внешний SSD накопитель ADATA [ASE760-512GU32G2-CTI] 512 ГБ
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Код товара: 127002
Производитель: ADATA
Гарантия: 12 мес.
6 190₽
74
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Емкость
- 512 ГБ
- Форм-фактор
- 1.8"
- Скорость чтения
- 1000 Мбайт/сек
- Скорость записи
- 1000 Мбайт/сек
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