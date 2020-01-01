Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 1Тб
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Код товара: 90366
Производитель: Toshiba
В наличии
В наличии
3 990₽
47
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Характеристики
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- Емкость
- 1Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
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