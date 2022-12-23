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Внешние HDD накопители
Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб

Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб

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Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб
Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб
Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб
Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 89969
Производитель: Toshiba
В наличии
В наличии
4 990₽
59
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Характеристики
Емкость
2 Тб
Форм-фактор
2.5"
Скорость вращения
5400 rpm
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Вопросы и ответы
Р
Расул
23 декабря 2022
Какая разница между внешними накопителямиHDDи SSDи какую лучше брать для хранения файлов
1 Ответить
0 0
i
ip-hanicha
24.12.2022 14:09:01
Добрый день! Основное различие между двумя вариантами заключается в способе хранения данных. В HDD для чтения и записи информации используется вращающийся диск, тогда как в SSD – несколько слоев микросхем флэш-памяти. Последний вариант обеспечивает более высокую скорость передачи данных, а также может сохранять эту скорость в течение долгого времени. Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Р
Расул
23 декабря 2022
Какая разница между внешними накопителямиHDDи SSDи какую лучше брать для хранения файлов
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа