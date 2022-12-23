Внешний HDD накопитель Toshiba Canvio Basics 2 Тб
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Код товара: 89969
Производитель: Toshiba
В наличии
В наличии
4 990₽
59
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Характеристики
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- Емкость
- 2 Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
- Скорость вращения
- 5400 rpm
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Вопросы и ответы
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Р
Расул
23 декабря 2022
Какая разница между внешними накопителямиHDDи SSDи какую лучше брать для хранения файлов
1
0 0
i
ip-hanicha
24.12.2022 14:09:01
Добрый день! Основное различие между двумя вариантами заключается в способе хранения данных. В HDD для чтения и записи информации используется вращающийся диск, тогда как в SSD – несколько слоев микросхем флэш-памяти. Последний вариант обеспечивает более высокую скорость передачи данных, а также может сохранять эту скорость в течение долгого времени. Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Р
Расул
23 декабря 2022
Какая разница между внешними накопителямиHDDи SSDи какую лучше брать для хранения файлов
1
0
0