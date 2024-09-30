Внешний HDD накопитель Western Digital WDBUZG5000ABK 500 Гб
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Код товара: 65672
Производитель: Western Digital
Гарантия: 22 мес.
3 590₽
3 990₽
43
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Емкость
- 500 Гб
- Форм-фактор
- 2.5"
- Скорость вращения
- 5400 rpm
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