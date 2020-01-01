Внешний HDD накопитель WD WDBUZG0010BBK-WESN 1Тб
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Код товара: 61131
Производитель: Western Digital
Гарантия: 22 мес.
мало
мало
4 190₽
50
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Характеристики
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- Емкость
- 1Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
- Скорость вращения
- 5400 rpm
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