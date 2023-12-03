Внешний HDD накопитель Seagate Expansion STKM4000400 4 Тб
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Код товара: 176204
Производитель: Seagate
Гарантия: 12 мес.
13 990₽
167
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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Емкость
- 4 Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 17
3 декабря 2023
2тб есть .
1
0 0
0
05.ru
03.12.2023 18:47:00
Здравствуйте! На данный момент нет в наличии
Ответить
0 0
Г
Гость 17
3 декабря 2023
2тб есть .
1
0
0