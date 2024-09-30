Внешний HDD накопитель Seagate Expansion STKM1000400 1Тб
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Код товара: 159888
Производитель: Seagate
Гарантия: 12 мес.
5 290₽
5 490₽
63
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Емкость
- 1Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 59
10 апреля 2024
Здраствуйте, это тот накопитель который снаружи подсоединяется с помощью провода?
1 0
Г
Гость 59
10 апреля 2024
Здраствуйте, это тот накопитель который снаружи подсоединяется с помощью провода?
1
0