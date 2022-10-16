Внешний HDD накопитель Seagate Expansion 2 Тб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
9 990₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
Доставка
бесплатно,
от 2 до 5 дней
Нашли дешевле?
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Емкость
- 2 Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
О
О
Омаров Ахмед Омарович 4747
16 октября 2022
О
Омаров Ахмед Омарович 4747
16 октября 2022
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.