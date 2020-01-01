Внешний HDD накопитель Western Digital My Passport WDBYVG0020BBK-WESN 2 Тб
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Код товара: 103768
Производитель: Western Digital
В наличии
В наличии
5 790₽
69
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Характеристики
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- Емкость
- 2 Тб
- Форм-фактор
- 2.5"
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