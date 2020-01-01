DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GP60NB60 USB2.0 EXT (RTL)
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Код товара: 5474
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
3 350₽
40
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О товаре
DVD RW DL, внешний, USB, CD: 24x, DVD: 8x, 14x144x138 мм
Характеристики
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- Тип привода
- DVD RW DL
- Тип размещения
- внешний
- Стандарт USB
- USB 2.0
- Объем буфера, Мб
- 1
- Механизм загрузки дисков
- полуавтоматический лоток
- Поддержка DVD-RAM
- есть
- Размеры (ШхВхГ)
- 144x14x138 мм
- Вес
- 200 г
- Цвет
- черный
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