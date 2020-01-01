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USB Flash Drive
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб

Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб

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Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 99698
Производитель: Sandisk
В наличии
В наличии
1 390₽
11
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Характеристики
Объем
128 Гб
Скорость чтения
150 Мб/с
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В наличии
1 390₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа