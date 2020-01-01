Флэш-накопитель Sandisk Ultra Dual Drive 128 Гб
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Код товара: 99698
Производитель: Sandisk
В наличии
В наличии
1 390₽
11
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Характеристики
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- Объем
- 128 Гб
- Скорость чтения
- 150 Мб/с
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