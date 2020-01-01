Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Fit 32 Гб
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Код товара: 99696
Производитель: Sandisk
6 января
6 января
640₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Объем
- 32 Гб
- Скорость чтения
- 20 Мб/с
- Скорость записи
- 5 Мб/с
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